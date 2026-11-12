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Inglaterra selló su pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA tras vencer a su invitado, Croacia, por 2-1 en el estadio de Wembley la noche del jueves.

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Morgan Rogers marcó el gol de la ventaja para los ingleses en el minuto 24, antes del empate de Croacia en el minuto 59 por medio de Petar Sučić.

Inglaterra consiguió un penalti en el minuto 64 que ejecutó con éxito el capitán Harry Kane, con lo que los ingleses elevaron su cuenta a 12 puntos, a 3 puntos de España, líder del grupo.

Mientras tanto, la cuenta de la selección croata se quedó congelada en 3 puntos, y fracasó en su intento de vengar la derrota sufrida en casa ante Inglaterra por 0-7 el mes pasado.

El diario Mundo Deportivo repasó las pinceladas más destacadas del encuentro, en el que la selección croata comenzó de buena manera, tras jugar por su orgullo después de la abultada derrota por 0-7 ante Inglaterra en la ciudad de Rijeka el pasado 3 de octubre.

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Sin embargo, la selección de los Tres Leones logró imponer su dominio sobre el desarrollo del juego, y fue Morgan Rogers quien dio la ventaja en el marcador a la selección inglesa, tercera clasificada en la Copa del Mundo 2026.

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Harry Kane fue el iniciador de la jugada, tras ceder el balón a Jude Bellingham, quien a su vez se lo preparó a Morgan Rogers, y la defensa croata no logró impedir que el centrocampista del Chelsea marcara el gol de la ventaja en el minuto 24.

Anthony Gordon, jugador del Barcelona, dispuso de dos buenas ocasiones, pero sus dos disparos se marcharon lejos de la portería.

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Los jugadores del entrenador Thomas Tuchel no pudieron ampliar su ventaja; al contrario, el jugador Petar Sučić logró conseguir el empate, aprovechando un error de Jarell Quansah, que intentó despejar el balón hacia atrás. El gol del empate llegó en el minuto 59.

En su noche excepcional, Harry Kane tuvo la última palabra, tras marcar un penalti después de que Quansah fuera sujetado por Ivan Smolčić.

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Tras revisar la jugada mediante la tecnología del videoarbitraje, el árbitro del partido decidió conceder el penalti, para que el capitán de Inglaterra se encargara de ejecutarlo con éxito, marcando el gol de la victoria.

Con la participación de Luka Modrić a partir del minuto 76, el rendimiento de la selección croata mejoró de forma notable, y logró generar algunas ocasiones con las que habría podido conseguir el empate, pero no pudo lograrlo.

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De esta manera, la selección inglesa aseguró su pase a los cuartos de final, antes de visitar a España el próximo domingo en el estadio Metropolitano, donde estará en juego el liderato del Grupo Tres del primer nivel.