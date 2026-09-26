La polémica arbitral sigue planeando sobre el ambiente del derbi de la capital española, Madrid; los comentarios se prolongaron durante varios días en torno a la actuación del árbitro principal Ortiz Arias y del árbitro del videoarbitraje Trobo Suárez, en el encuentro que el Atlético resolvió con un resultado de (2-1) el pasado domingo.

El foco lo acaparó la enérgica protesta de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, tras el final del encuentro, cuando exhibió imágenes impresas de dos jugadas arbitrales, reclamando la expulsión de la pareja Cuti Romero y Kang In Lee por sus entradas violentas sobre Jude Bellingham y Fede Valverde, respectivamente.

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, ya había arremetido contra esta actitud en la rueda de prensa posterior al partido, afirmando: "Estamos en una posición privilegiada y tenemos una gran repercusión mediática como entrenadores, y debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Debemos saber cómo respetar al árbitro y a nuestros colegas, y cuando alguien traspasa la línea del respeto, ya se llame Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini, es algo inaceptable y no se debería cruzar ese límite".

Le llegó el turno al internacional español Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid, para dar su opinión durante su estancia en la concentración de la selección, donde habló para la cadena "Telemadrid" con enorme claridad, subrayando que este revuelo tiene como objetivo desviar la atención del resultado del partido. El dorsal número 10 de los rojiblancos afirmó, según recogió el diario español "As": "Se queja porque perdió. Si se hubieran invertido los papeles, no habría todo este debate sobre la polémica arbitral, y eso es lo que suele ocurrir: cuando el Real Madrid pierde ante el Atlético, intentan buscar otras cosas en las que centrarse en lugar de en su derrota".

Y Baena concluyó sobre las actitudes del entrenador portugués: "¿Es una rabieta? Sí, a mí me lo parece. Todo este show y espectáculo parece una rabieta y una señal de no saber perder ni aceptar la derrota".