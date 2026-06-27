Tras el revés del Mundial, se planea destituir a Donis y nombrar a Ronaldo como salvador

Tras la eliminación del Mundial 2026, la Federación Saudí de Fútbol busca un nuevo técnico para la selección.

El equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras sumar solo un punto en tres partidos: empató con Uruguay y Cabo Verde, y perdió ante España, lo que aumentó las críticas al cuerpo técnico.

Según el diario saudí «Al-Riyad», la Federación considera destituir a Donis e incluye al portugués Jorge Jesus y a otro técnico luso anónimo en la lista de candidatos.

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Jesús destaca tras llevar al Al-Nassr a ganar la Liga Roshen la pasada temporada, cumpliendo el sueño de Cristiano Ronaldo, antes de dejar el cargo.

Su amplia experiencia en Arabia Saudí, Portugal y Brasil lo convierte en el favorito para dirigir a la «Selección Verde».

La Federación Saudí anunciará su decisión en los próximos días, pues busca un proyecto que devuelva la competitividad a la selección tras la decepción en el Mundial 2026 y las demandas de la afición.