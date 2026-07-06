Tras el revés del Mundial, la Federación Brasileña decide el futuro de Ancelotti

La Federación Brasileña de Fútbol mantiene a Carlo Ancelotti como seleccionador pese a la eliminación en octavos del Mundial.

La pentacampeona del mundo se despidió de forma inesperada tras perder 2-1 ante Noruega en octavos.

Rodrigo Caetano, coordinador de la selección, afirmó tras el partido: «Ahora debemos mantener la calma y seguir nuestro trabajo con el entrenador hasta el Mundial 2030, con los ajustes necesarios».

Caitano añadió: «Esperamos contar con un mínimo de tranquilidad para seguir adelante y prepararnos para el próximo Mundial».

Ancelotti llegó al banquillo en mayo de 2025, procedente del Real Madrid, y en mayo renovó su contrato con la CBF hasta el Mundial 2030.

El técnico, de 67 años, aspira a guiar a la «Samba» hacia su sexto título, pese a que Brasil acaba de vivir su peor actuación desde 1966, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.

Caitano añadió: «Todavía nos estamos recomponiendo; todos sentimos tristeza, frustración y decepción, jugadores, directivos y cuerpo técnico».

Pese a todo, el coordinador buscó el lado positivo: «También debemos valorar los 38 días que pasamos juntos: jugadores, cuerpo técnico y afición pudisteis ver su compromiso y profesionalidad desde el primer hasta el último día».