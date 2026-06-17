Tras el recrudecimiento del caso Negreira, el Barcelona sorprende a Pérez con una medida oficial

El Barcelona ha respondido al Real Madrid tras su comunicado sobre el caso Negreira y su petición a la UEFA de sancionar al Barça.

El Real Madrid ha endurecido su postura en el caso «Negreira» tras anunciar este miércoles que ha presentado un escrito oficial ante la UEFA en el que solicita la reapertura del expediente disciplinario relativo a los pagos que recibió José Negreira, exvicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, por parte del FC Barcelona.

Horas después, el Barça respondió con un comunicado en el que pide sanciones contra Florentino Pérez por sus declaraciones de los días 12 y 13 de mayo, coincidentes con su campaña electoral.

El Barça afirmó en su comunicado: «El Club Barcelona insta a La Liga, a la Federación Española de Fútbol y a la Comisión de Árbitros a que tomen medidas ante las declaraciones de Florentino Pérez».

Y añadió: «El presidente del Club Barcelona, Rafael Yusti i Abell, ha enviado hoy una carta oficial a los presidentes de la Liga de Fútbol Española, Javier Tebas; a la Federación Española de Fútbol, Rafael Lozano; y a la Comisión Técnica de Árbitros, Francisco Soto, sobre las declaraciones de Florentino Pérez los días 12 y 13 de mayo».

El club considera esas declaraciones falsas y un grave ataque al honor de LaLiga, al colectivo arbitral y a la credibilidad del fútbol profesional español.

El club pide a los organizadores y a los árbitros que defiendan la reputación de sus instituciones, tal como hizo al pedir la conciliación, y exige a las autoridades que adopten de forma urgente las medidas legales necesarias contra el señor Pérez para proteger el honor, la integridad y el prestigio de las instituciones y competiciones que representan».

Pérez había enfurecido al Barcelona al calificar el caso Negreira como el peor escándalo del fútbol, asegurar que su club sufrió injusticias en La Liga y señalar que algunos árbitros de aquella época siguen en activo.