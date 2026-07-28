El club saudí Al-Hilal tiene como objetivo el fichaje del internacional colombiano Luis Díaz, procedente del Bayern Múnich, al que ha situado como prioridad absoluta para reforzar su línea de ataque.

Según el diario francés "L'Équipe", el Al-Hilal prepara una oferta inicial de al menos 70 millones de euros para intentar convencer a la directiva del Bayern Múnich de negociar su salida, en un contexto de fuerte regreso del mercado saudí para sacudir el panorama europeo y apuntar a nombres destacados.

El Al-Hilal no quiere perder el tiempo durante el mercado actual. Tras cerrar el fichaje de Crysencio Summerville, el equipo dirigido por Simone Inzaghi aspira a dar otro golpe sonado en el mercado de fichajes mediante la incorporación de un jugador de máximo nivel mundial.

El Al-Hilal había explorado la posibilidad de fichar al francés Ousmane Dembélé antes de moverse hacia Luis Díaz, pero el periodista Sacha Tavolieri señaló que el extremo del París Saint-Germain no piensa en abandonar el club parisino este verano, ya que su prioridad es continuar en París, donde mantiene negociaciones para renovar su contrato, lo que hizo que el club saudí centrara por completo sus esfuerzos en el internacional colombiano.

Sin embargo, esta operación parece lejos de ser sencilla, pues el diario francés informó de que el Bayern Múnich considera al colombiano un pilar importante en su proyecto y no piensa actualmente en abrirle la puerta de salida.

El extremo colombiano llegó el pasado verano procedente del Liverpool, y la dirección deportiva del club bávaro sigue confiando plenamente en su rendimiento, lo que significa que cualquier negociación requerirá cifras muy superiores a los 70 millones de euros iniciales.

La estrategia del Al-Hilal se basa en aprovechar su enorme poderío económico para cambiar la postura del club y del jugador. En los últimos periodos de fichajes, el club saudí ha demostrado su disposición a inyectar inversiones millonarias para incorporar jugadores de primer nivel y ofrecer salarios que a la mayoría de los clubes europeos les resulta difícil igualar, y esta capacidad financiera se considera el arma principal con la que el Al-Hilal espera convencer al Bayern Múnich y a Luis Díaz del traspaso.