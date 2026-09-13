Según se informa, el árbitro Eric Wattellie mencionó la acción en el acta del partido. Sobre el campo, el delantero alemán salió sin consecuencias.

El exjugador del Dortmund había marcado en el minuto 72 el 1-1 definitivo con un vistoso disparo lejano. En la posterior celebración del gol, se llevó las manos a las orejas delante de los aficionados del Estrasburgo, como si quisiera gritar: "¡No os oigo!". Después, Brunner hizo con una mano un gesto como si se cortara la garganta, todavía en dirección a la afición local.

Antes se habían producido fuertes abucheos e insultos desde la grada, según contó después Brunner.

"Hablaron de mi familia, de mi madre, de mi padre. Podía verlos", dijo el jugador de 20 años, según L'Equipe, en la zona mixta. "Después del gol, las emociones eran muy fuertes, sobre todo tras un gol como ese. No quería ser irrespetuoso. Ocurrió en el fragor de la batalla. No diría que me arrepiento, pero ese no era el mensaje que quería transmitir. Se malinterpretó. Lo que quería decir era: 'Qué gol, se acabó'".

¿Cuándo fichó el AS Monaco a Paris Brunner procedente del BVB?

El AS Monaco ocupa la segunda plaza de la clasificación con diez puntos en cuatro partidos. Tres de los seis goles de la temporada de los monegascos llevan la firma de Brunner, formado en el Borussia Dortmund y que en 2023 fue campeón del mundo y de Europa con la sub-17 de Alemania.

Sin embargo, no logró dar el salto con el primer equipo del BVB. En su lugar, se marchó a Mónaco en el verano de 2024. Este verano, parece haber logrado por fin en el Principado el salto definitivo a nivel deportivo.