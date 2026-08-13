El francés Moussa Diaby, estrella del Al-Ittihad saudí, encendió la polémica en el entorno del "Decano" por una foto que publicó de forma sorpresiva hace pocas horas.

El Al-Ittihad se prepara para enfrentarse al Al-Khaleej la noche del próximo sábado, en el marco de la primera jornada de la Liga Roshn de Profesionales.

La foto que Diaby publicó a través de su cuenta oficial en "Instagram" abrió la puerta a las interrogantes entre la afición del Al-Ittihad, después de que el jugador apareciera en un lugar que parece estar fuera del Reino, algo que provocó el asombro de algunos, especialmente con la cercanía del primer partido del equipo en la nueva temporada.

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Este revuelo llega en un momento en el que Diaby ya había comenzado a recuperar la confianza de la afición del Al-Ittihad, tras ofrecer un nivel destacado durante la pretemporada, antes de mantener su llamativa presencia en el duelo ante el Al-Jazira emiratí en la repesca de la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El extremo francés fue uno de los elementos más destacados en la gran victoria del Al-Ittihad sobre el Al-Jazira por 4-1, lo que le valió amplios elogios de la afición, después de mostrar señales de mejoría en comparación con el nivel que ofreció durante la pasada temporada.

Cabe recordar que Diaby afrontó fuertes críticas la temporada pasada por el descenso de su nivel y por no aportar lo que se esperaba de él, hasta el punto de que algunas voces de la afición reclamaron su salida del equipo, antes de que el jugador lograra cambiar relativamente esa imagen en el último periodo.