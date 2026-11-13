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Túnez se encuentra en una situación muy complicada, tras el arranque catastrófico que ha sufrido en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, que acogerán Kenia, Tanzania y Uganda el próximo año.

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La Copa Africana de Naciones 2027 se disputa en Kenia, Tanzania y Uganda, en el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 17 de julio del próximo año, con la participación de 24 selecciones, encabezadas por las tres anfitrionas.

El peor inicio en las eliminatorias africanas

La selección de Túnez perdió en casa ante Libia por 2-0, en el enfrentamiento que reunió a ambas selecciones este viernes por la noche, dentro de las competiciones de la tercera jornada de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

La derrota no fue solo una nueva caída para la selección tunecina, sino que trajo consigo cifras negativas sin precedentes en la historia de sus participaciones en las eliminatorias continentales, pues es la mayor diferencia de derrota que sufre en casa en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.

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Además, es la primera vez que la selección tunecina queda por detrás con una diferencia de dos goles durante un partido en su estadio, en la historia de sus participaciones en las eliminatorias del torneo, en un indicio de la magnitud del golpe que sufrió ante su vecina Libia.

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La derrota puso fin a una racha que se prolongó durante más de 25 años, a lo largo de los cuales la selección tunecina no había sufrido una derrota por dos goles de diferencia en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, ya que su última caída con este resultado se remonta al 24 de marzo de 2001, cuando perdió ante Marruecos en la capital, Rabat, por 2-0.

Túnez también firmó el que es el peor inicio en la historia de sus participaciones en las eliminatorias continentales, después de fracasar en la consecución de cualquier victoria durante sus tres primeros partidos, por primera vez en absoluto, conformándose con dos empates y una derrota, para sumar solo dos puntos de un total de 9 posibles.

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La clasificación de la selección de Túnez en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones

Los dos puntos de la selección de Túnez la situaron en el cuarto puesto del Grupo Octavo en las eliminatorias africanas, con 3 partidos restantes en la segunda ronda.

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Túnez está dos puntos por detrás de la selección de Uganda, líder, que disputó un partido menos, y con la misma diferencia por detrás de la selección de Libia, que logró su primera victoria y saltó al segundo puesto.

En cambio, la selección de Túnez iguala con la de Botsuana, que ocupa el tercer puesto del grupo, antes de su esperado partido ante Uganda, en la tercera jornada, mañana sábado.

Copa de África de Naciones Clasificación Grp. H Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Libia LIB 3 1 1 1 4 3 +1 4 W L D 2 Uganda UGA 2 1 1 0 2 1 +1 4 W D 3 Botswana BWA 2 0 2 0 4 4 0 2 D D 4 Túnez TUN 3 0 2 1 3 5 -2 2 L D D Clasificación para la próxima etapa

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Sistema de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027

En general, las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones se componen de 12 grupos, de modo que los que ocupan el primer y segundo puesto se clasifican directamente para la fase final.

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Sin embargo, el asunto es diferente para los grupos que incluyen a una de las selecciones anfitrionas, donde se clasifican la selección anfitriona y, junto a ella, la de mayor puntuación en el grupo.

Esta situación se aplica al grupo de Túnez, que incluye a la selección de Uganda, una de las tres selecciones que acogen el torneo africano el próximo verano.

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Esto significa que la selección de Uganda ya se clasificó para la Copa Africana de Naciones, a la espera de la selección que obtenga el mayor número de puntos en el grupo.

¿Cómo se clasifica la selección de Túnez para la Copa Africana de Naciones?

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La situación de la selección de Túnez se complicará enormemente si la selección de Botsuana logra vencer a Uganda mañana sábado, ya que elevaría su cuenta a 5 puntos, con 3 puntos de ventaja sobre Túnez.

Esto significa que la selección de Túnez necesitará ganar todos sus tres partidos restantes en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones para clasificarse para la fase final.

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Túnez se enfrenta de nuevo a la selección de Libia el próximo martes, antes de medirse tanto a Uganda como a Botsuana el próximo mes de marzo.

En caso de ganar los tres partidos, la selección de Túnez llegará a los 11 puntos, cifra que ninguna otra selección podrá superar, a excepción de la selección de Uganda, que está clasificada automáticamente.

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Solo la selección de Botsuana puede alcanzar esa cuenta, en caso de vencer a Uganda en la ida y la vuelta, y luego a Libia, aunque la selección de Túnez le superaría por la diferencia de los enfrentamientos directos, en caso de lograr vencerla en la última jornada, sobre todo teniendo en cuenta que el primer partido terminó con empate positivo 2-2.