El italiano Roberto de Zerbi, director técnico del Tottenham, criticó la forma en que sus jugadores gestionaron el primer y el segundo gol del Aston Villa, exigiendo a los líderes del equipo que asuman sus responsabilidades y guíen a sus compañeros, tras la derrota por 3-2 en la quinta jornada de la Premier League.

El Aston Villa marcó sus goles a través de Youri Manzambe, Nicolás Jackson y Emi Buendía, mientras que el Tottenham intentó reaccionar en la segunda parte y marcó su primer y segundo gol de la temporada en liga, pero no logró alcanzar el empate.

De Zerbi declaró, durante la rueda de prensa posterior al partido: "En los momentos en los que debemos defender, tenemos que hacerlo con solidez y con cercanía entre las líneas. Y los líderes deben ejercer su papel de liderazgo y guiar al equipo".

El técnico italiano consideró que el primer gol llegó como consecuencia de una mala colocación injustificable, después de que Micky van de Ven se viera obligado a abandonar el terreno de juego para recibir tratamiento tras una lesión en el rostro, por lo que el Tottenham afrontó esos instantes con solo 10 jugadores, antes de que el Aston Villa aprovechara el espacio y marcara.

De Zerbi añadió que el segundo gol fue más difícil de explicar, después de que su equipo lo encajara tras un saque de puerta, señalando que el Tottenham estaba obligado a mantener su equilibrio y a no perderlo por el simple hecho de ir por detrás en el marcador.

El Tottenham encajó un tercer gol en la segunda parte, después de que se anulara un gol de Mohammed Kudus por fuera de juego, mientras que el equipo había dominado el inicio del encuentro y desperdiciado varias ocasiones de gol.

Con esta derrota, el Tottenham firmó su peor inicio en la Premier League tras 5 partidos, después de cosechar solo dos puntos y con una diferencia de goles de -6, superando su arranque en la temporada 2008-2009, en la que sumó dos puntos con una diferencia de goles de -3.

De Zerbi asumió la responsabilidad de la derrota, pero insistió en la necesidad de que sus jugadores gestionen mejor los momentos que requieren defender, afirmando: "Es mi responsabilidad... yo asumo mi responsabilidad".

El Tottenham estará ausente de las competiciones nacionales durante 3 semanas debido al parón internacional, antes de visitar al Manchester United en el estadio de Old Trafford el 10 de octubre, en busca de su primera victoria en liga esta temporada.