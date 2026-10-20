Tras el PEC Zwolle, otro club de la Eredivisie destituye a su entrenador con efecto inmediato

Willem II ha despedido a John Stegeman, según informa Jeroen Kapteijns en De Telegraaf. Los malos resultados de las últimas semanas le han costado el puesto.

Willem II todavía no ha ganado ningún partido tras nueve jornadas de la VriendenLoterij Eredivisie. El equipo de Tilburg ocupa por ello el último puesto, con solo dos puntos.

ADO Den Haag, penúltimo en la clasificación, sorprendió el pasado fin de semana al PSV (2-1), por lo que la distancia entre ambos equipos es ya de cuatro puntos.

La directiva ha decidido intervenir y despedir a Stegeman. Se espera que el club publique pronto un comunicado en su página web.

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El exentrenador de Heracles Almelo y Royal Antwerp, entre otros equipos, estaba al frente del conjunto de Tilburg desde el comienzo de la pasada temporada. Contra todo pronóstico, logró ascender directamente a la Eredivisie a través de los playoffs.

El próximo fin de semana, Willem II recibirá al SC Cambuur. El partido se considera muy importante en la lucha por evitar el descenso. Todavía no se sabe quién ocupará el banquillo del equipo.