Tras el partido entre Holanda y Suecia, Koeman mantuvo una «conversación muy larga» con un jugador de la selección holandesa

El seleccionador Ronald Koeman mantuvo el domingo una larga charla con Donyell Malen durante el entrenamiento de Países Bajos, según informó el periodista de la NOS Jeroen Stekelenburg.

La NOS emitió en NPO 1, entre los partidos España-Arabia Saudí (4-0) y Bélgica-Irán, un reportaje sobre la selección holandesa, que el sábado venció 5-1 a Suecia.

Primero mencionó las leves molestias de hombro que sufre Crysencio Summerville tras el partido contra los nórdicos.

Stekelenburg añadió que, tras la sesión, Koeman mantuvo «una conversación muy larga» con el delantero de la AS Roma.

No se sabe de qué hablaron. El sábado, en el estudio de la NOS, ya se sugirió que Malen podría haber perdido la titularidad.

Malen ha sido titular en dos partidos del Mundial, pero no ha convencido, mientras que Gakpo, Summerville y Brobbey sí lo han hecho.