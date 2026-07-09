Tras el partido de la Azteca... ¿Se repetirá el encuentro entre Inglaterra y México en Wembley?

La actual edición del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México promete aún más emoción a los aficionados.

Inglaterra y México protagonizaron una de las historias más emocionantes del torneo, cuando diez “Tres Leones” avanzaron a cuartos tras vencer 3-2 a los anfitriones.

Días después, el diario británico «Daily Mail» reveló que la Federación Inglesa evalúa jugar un nuevo duelo en Wembley.

La idea nace del buen ambiente que reinó durante y después del encuentro, a pesar de la intensa rivalidad en octavos, que supuso la primera derrota de los anfitriones en el Azteca.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, agradeció la hospitalidad mexicana, algo que varios jugadores confirmaron.

Inglaterra sigue adelante y se medirá a Noruega en cuartos, tras eliminar a Brasil.