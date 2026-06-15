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Tras el partido contra Marruecos, Cabo Verde se convierte en la pesadilla africana de España

España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
España vs Arabia Saudí
Arabia Saudí
Marruecos
España
Cabo Verde
EE. UU.
Arabia Saudí
Marruecos

La inesperada victoria de Cabo Verde ha generado dudas sobre la preparación de España para el Mundial 2026. «La Roja» debutó este lunes con un empate sin goles ante la modesta selección africana.

A pesar de las expectativas, los de Luis de la Fuente no marcaron ante la ordenada defensa caboverdiana, en una de las mayores sorpresas de la primera jornada.

Según Stats Foot, España no ha ganado en sus tres últimos duelos mundialistas ante selecciones africanas: 2-2 con Marruecos el 25 de junio de 2018 y 0-0 (derrota 0-3 en penaltis) ante Marruecos el 6 de diciembre de 2022 y el 0-0 contra Cabo Verde el 15 de junio de 2026.

Antes, ya había empatado sin goles ante Egipto en un amistoso en marzo.

Este tropiezo aumenta la presión sobre España, que comparte grupo con Arabia Saudí y Uruguay. Deberá reaccionar pronto para asegurar su pase.

Su siguiente compromiso será ante Arabia Saudí el domingo y cerrará la primera fase frente a Uruguay el sábado 27 de junio. 

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