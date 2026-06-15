La inesperada victoria de Cabo Verde ha generado dudas sobre la preparación de España para el Mundial 2026. «La Roja» debutó este lunes con un empate sin goles ante la modesta selección africana.

A pesar de las expectativas, los de Luis de la Fuente no marcaron ante la ordenada defensa caboverdiana, en una de las mayores sorpresas de la primera jornada.

Según Stats Foot, España no ha ganado en sus tres últimos duelos mundialistas ante selecciones africanas: 2-2 con Marruecos el 25 de junio de 2018 y 0-0 (derrota 0-3 en penaltis) ante Marruecos el 6 de diciembre de 2022 y el 0-0 contra Cabo Verde el 15 de junio de 2026.

Antes, ya había empatado sin goles ante Egipto en un amistoso en marzo.

Este tropiezo aumenta la presión sobre España, que comparte grupo con Arabia Saudí y Uruguay. Deberá reaccionar pronto para asegurar su pase.

Su siguiente compromiso será ante Arabia Saudí el domingo y cerrará la primera fase frente a Uruguay el sábado 27 de junio.