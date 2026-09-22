Tras el parón internacional: un jugador del Real Madrid ante un momento que podría cambiarlo todo

Las miradas dentro del Real Madrid se dirigen hacia Vinicius Junior, en medio de la creciente polémica en torno a su nivel desde el inicio de la temporada, que alcanzó su punto álgido durante el derbi madrileño ante el Atlético, después de que el jugador ofreciera una imagen decepcionante en la derrota de su equipo por 2-1 en el estadio Metropolitano.

Aquella derrota generó interrogantes sobre el futuro de Vinicius en el once titular, especialmente con la cercanía del parón internacional y la presencia de Diomande entre las opciones capaces de disputarle su puesto.

Según la emisora "Cadena SER", varios compañeros de Vinicius esperaban su salida del Real Madrid durante el mercado de fichajes de verano, ante el estancamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato, además del interés del Arsenal en ficharlo y presentarlo como una de las principales estrellas de la Premier League.

La emisora aclaró que los compañeros del jugador estaban convencidos de que su traspaso al Arsenal se concretaría, pero la operación finalmente no se completó.

De acuerdo con el informe, en el vestuario del Real Madrid predomina la creencia de que Vinicius no abandonó realmente el club, pero que se ha alejado de él desde el punto de vista mental.

Y pese a que sus compañeros siguen valorándolo dentro del equipo, el descenso de su rendimiento sobre el terreno de juego aumenta las presiones que lo rodean, especialmente ante la dificultad de recuperar la confianza de la afición del Santiago Bernabéu, que espera de él un rendimiento acorde con su estatus y con el papel que ha desempeñado con el club durante los últimos años.

Con la proximidad del parón internacional, las miradas se dirigen a la decisión que tomará José Mourinho respecto a Vinicius, ante la esperada competencia por su puesto. Por ello, el regreso del extremo brasileño al once titular se convertirá en uno de los asuntos más seguidos cuando se reanuden las competiciones.