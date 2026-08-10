Después de que las negociaciones con Rodri dieran un giro de 180 grados y el ganador del Balón de Oro esté cerca de firmar con el Barcelona, pese a que había sido uno de los nombres que Enrique Riquelme planteó en su programa electoral para la presidencia del Real Madrid, el conjunto blanco se ha visto obligado a reorganizar sus cartas en el capítulo del centro del campo, ante el gran vacío que dejó la marcha de Toni Kroos y Luka Modric y la necesidad de un jugador capaz de controlar el ritmo y dirigir la construcción del juego.

En el programa «El Larguero», el periodista José David López situó esta cuestión en su marco realista, subrayando que reemplazar a Rodri es una misión casi imposible por ser el mejor centrocampista defensivo del mundo, aunque a cambio planteó cinco alternativas que podrían ofrecer al Real Madrid soluciones distintas a corto y largo plazo.

Encabeza estos nombres el inglés Adam Wharton, jugador del Crystal Palace (22 años), a quien López considera el más próximo en características a Rodri, describiéndolo así: «Es muy tranquilo con el balón, tiene una gran capacidad de anticipación y mantiene la sangre fría bajo presión; su estilo de juego se parece al de Rodri en muchos aspectos», lo que lo ha convertido en el foco de atención de los grandes de la Premier League.

La segunda opción es la emergente promesa francesa Ayyoub Bouaddi, de tan solo 18 años, a quien López considera el jugador ideal para esa posición gracias a su serenidad, su capacidad para tomar las decisiones acertadas y romper líneas con sus habilidades en el regate. Y aunque su valor de mercado ha alcanzado los cerca de 80 millones de euros, representa una inversión de futuro capaz de convertirse en el eje del centro del campo del Real Madrid durante los próximos años.

Para buscar una solución inmediata y lista, destaca el nombre del portugués Rúben Neves, de 29 años, un jugador que posee una amplia experiencia y una calidad probada en la distribución del balón y capacidades de liderazgo. López dice de él: «Siempre ha tenido ofertas europeas, y gracias a su experiencia y a sus dotes de liderazgo sería muy útil ahora; es uno de los jugadores más cualificados para dirigir la construcción de los ataques del Real Madrid desde el principio».

La propuesta del danés Pierre-Emile Højbjerg, de 31 años, difiere de las anteriores, pues apuesta por la fuerza física, la disciplina táctica y el despliegue por todos los rincones del campo. Y aunque no cuenta con el mismo margen de crecimiento, aporta al equipo la seriedad y el equilibrio necesarios, con un coste que no supera los 15 millones de euros y quizás menos, lo que lo convierte en una opción económicamente atractiva.

La última opción, y la más probable para López en caso de que el Real Madrid quiera moverse rápido, es el turco Hakan Çalhanoğlu, a quien describe como la mejor opción si la decisión fuera mañana y respetando el presupuesto, al decir: «Siempre pensé en él cuando se marchó Modric, nunca ha dejado de evolucionar; si tuviera que fichar mañana, lo elegiría a él», por la inteligencia y serenidad que tiene bajo presión y su capacidad para acelerar el juego con el menor número de toques, además de su gran destreza en el balón parado, ya sea en los tiros libres o en los penaltis.