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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

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Tras el interés saudí: giro decisivo en la novela de la renovación del contrato de Dembélé

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O. Dembele
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Todos los indicios confirman que el Paris Saint-Germain está en camino de renovar el contrato de su jugador francés Ousmane Dembélé durante los próximos días.

El portal "Foot Mercato" indicó que Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025, renovará efectivamente su contrato con el Paris Saint-Germain hasta el verano de 2030.

Ousmane Dembélé tiene 29 años y su contrato actual se extiende hasta el verano de 2028, cabe recordar que se unió al conjunto francés en el verano de 2023, procedente del Barcelona.

Tal y como anunció el canal Canal+ el pasado domingo, Dembélé ha alcanzado un acuerdo con la dirección del Paris Saint-Germain. 

El jugador francés había recibido el interés de clubes saudíes durante los últimos meses, pero continuará su trayectoria bajo la dirección del entrenador Luis Enrique.

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Tras un comienzo de temporada irregular, el jugador francés dispuso de un periodo de descanso para recuperar la mejor forma posible y regresar en las mejores condiciones.

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