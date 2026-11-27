Compartir Sigue a GOAL en Google

El futuro de Alejandro Balde será uno de los asuntos que el Barcelona tendrá que resolver durante el próximo mercado de invierno.

Anuncios

Según informa el diario Sport, Balde ha perdido buena parte de su peso en los planes del entrenador Hansi Flick, y su situación no ha pasado desapercibida para varios grandes clubes europeos.

El Barcelona no cierra la puerta a la salida de Balde el próximo mes de enero, pero pone una condición para dar luz verde a la operación: antes debe cerrarse el fichaje de un central zurdo capaz de ayudar al equipo por la banda o de permitir también que Gerard Martín juegue en el lateral izquierdo.

La dirección deportiva del club catalán no quiere debilitar la defensa a mitad de temporada sin tener garantizada la llegada de un sustituto adecuado.

La incorporación de un central zurdo daría a Hansi Flick más alternativas en el eje de la zaga y le permitiría contar más con Gerard Martín en el lateral izquierdo.

Anuncios Anuncios

Por tanto, el Barcelona no tiene intención de precipitarse a la hora de decidir el futuro de Balde, por muchos que sean los beneficios que el club pudiera obtener con su salida, ya sea en forma de margen en el límite salarial o como vía para facilitar otras operaciones en el mercado.

Related Topics

Mientras tanto, Jorge Mendes ya se ha puesto en marcha. El agente portugués es consciente de la situación de su representado y estudia varias alternativas disponibles.

Italia es uno de los destinos que más fuerza ha ganado en los últimos días, ante el evidente interés del Milan y la Juventus por hacerse con los servicios de Balde.

Anuncios

Según ha publicado el Corriere dello Sport, el Milan estudia una fórmula que le permita cerrar una operación de gran envergadura económica durante el mercado de invierno.

El diario italiano sitúa el valor estimado del traspaso de Balde en 50 millones de euros, una cantidad que el club lombardo difícilmente podría asumir de inmediato.

Anuncios

La fórmula que se baraja en las oficinas del Milan consiste en una cesión con pago hasta final de temporada, con una cláusula en el acuerdo que otorgue al club una opción de compra que podría convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones.

El salario del jugador será otro de los puntos a negociar, ya que, según la misma información, ronda los 6 millones de euros anuales.

Anuncios

Jorge Mendes mantiene una excelente relación con el Milan, algo que podría facilitar las negociaciones entre ambas partes.

El club italiano considera una prioridad absoluta reforzar el lateral izquierdo, ante las dudas generadas por el rendimiento de Pervis Estupiñán y la necesidad de dar al entrenador Rúben Amorim más opciones en esa posición.

Anuncios

El Milan no es el único grande de Italia que sigue los pasos de Balde, ya que la Juventus también estudia la posibilidad de incorporarlo en calidad de cedido el próximo mes de enero.

El entrenador Luciano Spalletti quiere reforzar el costado izquierdo de su defensa ante la irregularidad de Andrea Cambiaso y Juan Cabal, y considera que el futbolista del Barcelona reúne las condiciones físicas y técnicas para aportar desde el primer momento.

Anuncios

Una de las diferencias entre el Milan y la Juventus podría estar en su disposición a comprometerse a comprar a Balde en propiedad.

En cualquier caso, el Barcelona tendrá que valorar hasta qué punto una operación de este tipo puede ayudarle a cumplir sus propios objetivos en el mercado de invierno.

Anuncios

Balde también despierta un gran interés en Inglaterra, donde el Liverpool, el Manchester United y el Tottenham siguen de cerca lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.

Jorge Mendes ya ha mantenido conversaciones con el Liverpool y el Manchester United, a quienes ha trasladado las condiciones económicas de una posible operación.

Anuncios

El Barcelona prefiere que el jugador salga mediante un traspaso definitivo por una cifra cercana a los 30 millones de euros, aunque no descarta una cesión con opción de compra, siempre que el club que lo reciba asuma íntegramente el salario del lateral, de modo que el Barcelona pueda liberarse por completo de su ficha.