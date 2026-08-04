Tras el interés de Barcelona y Real Madrid, el Girona abre la subasta por Ounahi

El Girona ha abierto la subasta por su jugador marroquí, Ez Abde... Azzedine Ounahi, al que varios clubes tratan de fichar durante el actual mercado de verano.

Azzedine Ounahi regresó al Girona después de disfrutar de unas semanas de descanso tras su participación en el Mundial con Marruecos.

El centrocampista se reincorporó de nuevo al equipo mientras su futuro sigue siendo incierto.

El internacional marroquí afronta las próximas semanas como uno de los nombres más destacados en el mercado de fichajes del club catalán.

Su gran rendimiento la temporada pasada y la proyección que obtuvo en el Mundial han aumentado el interés de numerosos clubes, tanto de LaLiga española como fuera de ella, que siguen vigilando su situación, al ser un jugador clave en la selección marroquí.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, durante las últimas semanas, el nombre del centrocampista se ha vinculado con numerosos clubes de LaLiga española, y se mencionó al Villarreal y a otros clubes como partes interesadas, mientras que fuentes cercanas al jugador indicaron que el Barcelona y el Real Madrid se interesaron por la posibilidad de contratarlo, aunque ninguna de estas consultas se ha traducido hasta ahora en una oferta oficial.

El Ajax fue uno de los clubes que pareció estar más cerca de conseguir la operación, pero el club neerlandés se retiró de la puja por el jugador debido a las exigencias económicas del Girona y a la fuerte competencia por el fichaje del internacional marroquí.

El Girona es consciente de que Ounahi es uno de sus activos más importantes y no tiene intención de facilitar su salida a cualquier precio y, aunque todos los indicios apuntan a que la permanencia del centrocampista en la Segunda División es poco probable, su club espera que la gran demanda por él contribuya a cerrar una operación económicamente importante que satisfaga a todas las partes.

Mientras tanto, Ounahi ha regresado con discreción a los entrenamientos con el Girona, y su futuro sigue siendo una de las mayores incógnitas del verano, pero hasta que se resuelva su situación, el marroquí vuelve a vestir la camiseta del Girona, a la espera de saber qué le depara el próximo capítulo de su carrera futbolística.