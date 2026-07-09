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US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

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Tras el incidente de Balougon, la selección de Bélgica desata una nueva polémica en el Mundial

España vs Belgium
España
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World Cup
F. Balogun
España
Bélgica
EE. UU.

Los «Diablos Rojos» se preparan para enfrentarse a España

A pocas horas del Mundial 2026 contra España, la selección de Bélgica ha generado una nueva crisis con la FIFA.

España se medirá a Bélgica mañana en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el segundo duelo de cuartos de final del Mundial 2026.

A pocas horas del encuentro, el diario británico «Daily Mail» ha confirmado que la Federación Belga de Fútbol ha presentado una nueva queja ante la FIFA por el estado del terreno de juego del campo de entrenamiento asignado.

El equipo debía entrenar en la Universidad de Loyola Marymount, pero el campo no cumplía los requisitos mínimos.

La FIFA atendió la petición y trasladó la sesión al estadio de Los Ángeles Galaxy en Carson.

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Esta situación llega días después de que la FIFA levantara la suspensión automática del estadounidense Folarin Balogun, expulsado ante Bosnia en dieciseisavos.

Balogun jugó en octavos, pero no evitó la derrota 1-4 de Bélgica.

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