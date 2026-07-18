Tras el humo de Nueva York, una nueva amenaza se cierne sobre la final del Mundial

Nueva York aún no se ha recuperado de los vaivenes meteorológicos que han marcado los últimos días previos a la final del Mundial de 2026, Ahora la preocupación pasa de la contaminación por los incendios en Canadá a una fuerte tormenta eléctrica que golpea la ciudad.

Una densa nube de humo procedente de los incendios forestales canadienses ha cubierto el cielo de Nueva York durante los últimos días, lo que ha provocado un deterioro de la calidad del aire, antes de que surgieran en el horizonte nuevas amenazas que podrían afectar a los preparativos de ambas selecciones de cara a la final.

Según el diario español «Marca», hoy sábado se esperan fuertes tormentas eléctricas que podrían afectar al último entrenamiento de las selecciones y a los actos públicos programados.

Se esperan fuertes vientos e inundaciones repentinas.

El alcalde de Nueva York, Zahran Mamdani, ha pedido a los residentes que extremen la precaución.

A través de sus redes sociales, Mamdani afirmó: «Se esperan fuertes tormentas en Nueva York. Pueden generar vientos destructores que derriben árboles y líneas eléctricas, además de lluvias intensas que provoquen inundaciones repentinas».

«Estas tormentas pueden formarse sin previo aviso. Si se produce una, refúgiense de inmediato en espacios cerrados. Si deben desplazarse, extremen la precaución».

Las autoridades neoyorquinas ya activaron los protocolos de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. mantiene una alerta de inundaciones desde las 10:00 del sábado hasta la madrugada del domingo, con las tormentas más intensas por la tarde y noche.

No se descarta la formación de algún tornado aislado.

No se descarta la formación de algún tornado con vientos de 80 a 110 km/h que podría complicar las actividades al aire libre.

The Weather Channel prevé tormentas eléctricas dispersas por la mañana, nubosidad por la tarde y riesgo de fuertes tormentas.

La concentración de la afición argentina podría cancelarse.

Estas condiciones amenazan la concentración de aficionados argentinos prevista para las 15:00 en Central Park y, posteriormente, en Times Square.

Las malas condiciones podrían obligar a cancelarlo, según las advertencias oficiales sobre tormentas y vientos fuertes.

La final del Mundial 2026 se jugará en Nueva York a las 15:00 hora local (22:00 hora de La Meca).