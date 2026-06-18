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Tras el hat-trick de Messi... ¿Ha cruzado Zinedine Zidane la línea con la selección de Argelia?

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Entró en el vestuario.

La presencia de Zinedine Zidane en el partido inaugural entre Argelia y Argentina, que terminó 3-0 para los de Messi, acaparó la atención del fútbol argelino.

Su presencia, unida a la convocatoria de su hijo Luca con Argelia, ha reavivado las especulaciones sobre un posible papel del exjugador fuera del campo.

Según medios locales, Zidane visitó el vestuario argelino tras la derrota 0-3 ante Argentina en el debut mundialista.

Según el canal «El Hadaf», Zidane bajó de las gradas para estar junto a Luka y apoyarlo tras las críticas recibidas por los tres golesencajados, lo que generó dudas sobre su preparación para un Mundial.

Según el canal, Zidane no entró al vestuario argelino pero habló con el cuerpo técnico y administrativo. Les dijo que perder ante el campeón no es el fin del mundo y que la diferencia la marcó Messi al aprovechar las ocasiones.

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Zidane rechazó culpar a Luca de los goles y atribuyó la derrota a la calidad individual de los jugadores argentinos y a la capacidad de Messi para decidir el partido.

Luka, sin embargo, sigue en el ojo del huracán: hay quien le culpa de los tres tantos de Messi, quien esa noche se convirtió en el primer jugador en lograr un ‘hat-trick’ en la Copa del Mundo 2026.

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