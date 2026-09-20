El brasileño Fabinho, centrocampista del Trabzonspor, elogió el papel que está desempeñando el egipcio Mohamed Salah con el equipo.

Salah lideró a su equipo hacia una amplia victoria por 4-0 sobre el Galatasaray, en el marco de los partidos de la sexta jornada de la Superliga turca, la noche del sábado.

Fabinho consideró que el triunfo adquirió un valor añadido por la actuación que ofreció el Trabzonspor, señalando que el equipo pudo haber marcado más goles, además de mantener su portería a cero.

El diario Asharq Al-Awsat recogió las declaraciones del exjugador del Liverpool y del Al-Ittihad saudí tras el partido: "Ganar siempre es importante, pero conseguirlo ofreciendo una actuación sólida le da un sabor diferente. Todos los jugadores destacaron, marcamos cuatro goles y pudimos haber añadido más, además mantuvimos la portería a cero, por eso creo que la victoria fue un regalo maravilloso para nuestra afición, que nos apoyó de una forma especial".

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El centrocampista brasileño habló sobre el inicio del nuevo entrenador (el alemán Thomas Reis), explicando que el equipo ha empezado a asimilar sus ideas pese a haber asumido el cargo hace poco tiempo.

Y añadió: "El entrenador nos exigió trabajar con seriedad y con fuerza, quiere que mostremos ferocidad dentro del campo. Ha logrado introducir algunos ajustes pese al poco tiempo que lleva al mando, pero se centra en la fortaleza defensiva y en el juego ofensivo directo. El parón internacional nos dará la oportunidad de asimilar más sus ideas, por eso esta etapa será útil y positiva".

Sobre el brillo de Salah y sus tres goles, Fabinho afirmó que ver al jugador egipcio rendir así no le sorprende, y dijo: "Estoy acostumbrado a verlo en él, aporta al equipo una gran confianza, y los grandes partidos necesitan jugadores del nivel de Salah, capaces de marcar la diferencia".

Y concluyó: "Es un jugador trabajador, y el peligro del equipo aumenta cuando está en el campo, representa una gran fuerza para el conjunto. Estoy muy contento por él, y le felicito por marcar su primer hat-trick en la Superliga turca".

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