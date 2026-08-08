Nawaf Al-Aqidi, guardameta del Al Nassr, está cerca de fichar por el eterno rival de su actual club durante el presente mercado de fichajes veraniego, tras el último revés del Al Fateh.

Diversos informes periodísticos habían revelado que el Al Fateh dio marcha atrás en la contratación de Nawaf Al-Aqidi y que busca un portero extranjero, ante la lentitud del Al Nassr en el proceso de negociaciones durante el periodo pasado.

El diario saudí "Al-Jazirah" afirmó que el Al Nassr comenzó a buscar un nuevo destino para el portero saudí, y esta vez con el vecino y rival Al Shabab.

El periódico explicó que el Al Nassr entró en nuevas negociaciones con el Al Shabab para el traspaso de Al-Aqidi al feudo de "los Leones", a cambio de que "los Tigres" fichen al extremo saudí Hammam Al-Hammami.

Esto se produce en medio del deseo del Al Nassr de deshacerse de Al-Aqidi durante el actual mercado veraniego, sin que salga de forma gratuita, sobre todo teniendo en cuenta que su contrato actual finaliza al término de la próxima temporada.

Diversos informes periodísticos habían confirmado que el Al Nassr tomó la decisión de no renovar al portero internacional saudí, después de que este último pusiera como condición para aceptar quedarse que el club no fichara a ningún guardameta extranjero durante todo el tiempo de su permanencia.

Al-Aqidi (26 años) es considerado uno de los canteranos del Al Nassr, ya que fue promovido al primer equipo en 2019, pero no logró asegurarse un puesto titular, por lo que salió cedido al Al Ta'i en 2022 y luego al Al Fateh en 2025.

Y aunque comenzó la temporada pasada como titular en la portería del "Al Alami", volvió a quedar relegado al banquillo debido a algunos errores que cometió a mitad de temporada, especialmente durante los enfrentamientos ante el Al Qadsiah y el Al Hilal en la Liga Roshn.

El joven portero también perdió su puesto titular en la selección de Arabia Saudí, tras los errores que cometió durante el amistoso frente a la selección de Egipto el pasado marzo, de modo que el veterano Mohammed Al-Owais defenderá la portería de Arabia Saudí en el Mundial 2026 en su lugar.