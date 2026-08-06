El Al Nassr se ha convertido en el único club de la Roshn Saudi League que no ha cerrado ningún fichaje durante el actual mercado de fichajes estival.

El Al Ettifaq había cerrado su primer fichaje del verano ayer miércoles, con la incorporación de Bersant Celina, centrocampista organizador de la selección de Kosovo, en una operación a coste cero, tras la finalización de su contrato con el AEK griego.

El primer fichaje del Al Ettifaq en el mercado estival llegó después de recibir la aprobación del comité de reclutamiento de la liga saudí, luego de que el club estuviera sujeto a ciertas restricciones económicas.

De este modo, todos los equipos de la Roshn Saudi League han cerrado al menos un fichaje en el actual mercado estival, con excepción del Al Nassr, que hasta ahora no ha incorporado a ningún jugador nuevo.

El Al Nassr acordó con el Real Mallorca español la incorporación de su centrocampista portugués Samu Costa durante el actual mercado de fichajes estival, si bien la operación aún no se ha completado a causa de las restricciones económicas impuestas al club.

Según un informe anterior del diario saudí "Al Riyadia", el Al Nassr sufre un enorme aumento en el volumen de su deuda, que alcanza los 800 millones de riales, lo que ha obligado a imponerle restricciones económicas que le impiden cerrar nuevos fichajes.

Esto ocurre en un momento en el que el vigente campeón de la liga saudí necesita algunos fichajes nuevos, especialmente tras la salida del croata Marcelo Brozovic del equipo, después de que finalizara su contrato al término de la pasada temporada.

La afición del Al Nassr espera que esta crisis se resuelva lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que la Roshn Saudi League comenzará dentro de una semana.

El Al Nassr iniciará su andadura en la Roshn Saudi League el sábado 15 de agosto, cuando se enfrente al Al Fateh en la primera jornada de la competición.