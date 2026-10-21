La derrota que sufrió el Barcelona ante el Paris Saint-Germain por 4-2 en la Liga de Campeones de Europa volvió a abrir el expediente de los refuerzos defensivos dentro del club catalán, después de que el enfrentamiento dejara al descubierto evidentes lagunas en la línea defensiva, lo que llevó a la directiva a replantearse la decisión de no fichar a un nuevo defensa durante el pasado mercado de fichajes de verano, al tiempo que aumentan las probabilidades de moverse el próximo mes de enero.

Informóel diario catalán "Sport" que el Barcelona comenzó a debatir la posibilidad de fichar a un defensa con experiencia durante el mercado invernal, ya sea en la posición de central o de lateral, después de que quedara claro que la fuerza ofensiva por sí sola no basta para competir con los grandes de Europa.





El equipo encajó 4 goles ante el Paris Saint-Germain, y su sufrimiento podría haberse multiplicado de no ser por las intervenciones de Joan García, el guardameta que mantuvo vivas las esperanzas del Barcelona durante largos tramos del encuentro.

Los espacios a ambos lados de la defensa, junto con algunos errores de posicionamiento dentro de la zona central, provocaron un claro sufrimiento del equipo, lo que reavivó las dudas sobre la capacidad de los elementos actuales para afrontar los grandes enfrentamientos.

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Bastoni fue un objetivo en verano

Según Sport, la idea de reforzar la defensa ya estaba sobre la mesa durante el periodo de fichajes de verano, cuando la dirección deportiva encabezada por Deco se movió para explorar la posibilidad de fichar a defensas de primer nivel, y el italiano Alessandro Bastoni fue el nombre más destacado de los propuestos.

Pero Hansi Flick se opuso a cerrar la operación, prefiriendo dar a los jugadores presentes en el equipo la oportunidad de demostrar su capacidad, y consideraba que la pareja formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín era capaz de formar una sociedad adecuada en el centro de la defensa.

Y pese a que el Barcelona también estuvo vinculado con el nombre de Aymeric Laporte, el club se inclinó finalmente por invertir en el refuerzo de la línea delantera, apostando por contar con una fuerza ofensiva capaz de decidir los partidos.

La crisis de los laterales aumenta la presión

El Barcelona no pudo ejecutar su plan de cambiar a los laterales de ambos costados, después de que fracasaran los intentos de abrir la puerta a la salida de Jules Koundé o Alejandro Baldé, o de ambos, lo que bloqueó la posibilidad de fichar nuevos recambios.

El club se limitó a recuperar a João Cancelo y a dar la oportunidad a Jofre Torrents, aunque Cancelo no ofrece las garantías defensivas requeridas, mientras que la posición de lateral izquierdo sigue generando preocupación dentro del cuerpo técnico.

Las lesiones complicaron aún más la situación, después de que Flick perdiera a Eric García y a Koundé, coincidiendo con la continuidad de los problemas físicos que sufre Andreas Christensen.

Eric García goza de un gran aprecio por parte del técnico alemán, que lo ve como un elemento importante en la organización de la línea defensiva, ya juegue en la posición de lateral o de central, mientras que Pau Cubarsí representa al defensa más fiable del equipo.

El salario amenaza los planes del Barcelona

Y pese a la creciente necesidad de reforzar la defensa, el Barcelona afronta un obstáculo económico que consiste en el limitado margen salarial disponible, lo que podría obligarlo a vender a uno de los dos laterales antes de cerrar cualquier nuevo fichaje.

Baldé volvió a participar ante el Paris tras una larga ausencia de minutos de juego, pero careció de ritmo, mientras que la posición de Koundé retrocedió y quedó amenazado con perder su puesto como titular.

El Barcelona dispone de posibles opciones en el mercado de fichajes, tanto en las posiciones de lateral como de central, pero cerrar cualquier operación seguirá ligado a la capacidad económica del club y a la posibilidad de liberar espacio en la masa salarial.

Y después de que Flick prefiriera reforzar el ataque en verano, la derrota ante el Paris Saint-Germain se ha convertido en un nuevo motivo para reabrir el expediente de la defensa, a la espera de saber si el Barcelona se moverá realmente en enero para corregir las lagunas que aparecieron en la prueba europea.







