Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, recibió una buena noticia a pocas horas del enfrentamiento ante el Barcelona, previsto para mañana martes en la Liga de Campeones.

Tras su victoria sobre el Manchester City (4-2) la semana pasada, el Paris Saint-Germain disputará otro partido de altos vuelos en la Liga de Campeones.

El Paris se medirá al Barcelona mañana por la noche en el Parque de los Príncipes, y el club parisino debe preparar este duelo sin Nuno Mendes, que sufrió una lesión muscular durante el partido contra el Estrasburgo.

Durante la victoria por 3-1 ante el Estrasburgo surgieron temores sobre el estado físico de Maghnes Akliouche: el centrocampista ofensivo sufrió una lesión en el tobillo a causa de una entrada violenta y no pudo completar el encuentro.

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Sin embargo, el sitio "Foot Mercato" señaló que los medios de comunicación presentes en el entrenamiento del equipo rojiazul en la mañana de este lunes confirmaron que el exjugador del Mónaco estuvo efectivamente sobre el césped en el estadio de Campos.

Así, se despejaron los temores de Luis Enrique, el técnico que ofrecerá hoy una actualización sobre la situación de su plantilla en conferencia de prensa.







