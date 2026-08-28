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Tras el golpe de Martinelli, el Arsenal se mueve con seriedad hacia el Manchester United

Fichajes
M. Rashford
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G. Martinelli
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El brasileño quedó fuera del Emirates Stadium

En un movimiento que podría encender el mercado de fichajes y desatar una sorpresa de las de mayor calibre, el Arsenal ha comenzado a moverse con seriedad para incorporar a Marcus Rashford, delantero del Manchester United, en calidad de cedido, como sustituto directo del brasileño Gabriel Martinelli, que está a las puertas de la liga saudí.

El portal "tribuna" reveló, citando fuentes británicas, que el nombre de Rashford ha cobrado fuerza dentro de los pasillos del Emirates Stadium durante las últimas horas, después de que Martinelli diera su visto bueno definitivo al traspaso al club saudí Al Hilal.

Este giro dramático llega en un momento en el que el internacional inglés ha regresado al Manchester United tras dos experiencias de cesión con el Aston Villa y el Barcelona, sin haber alcanzado un acuerdo definitivo sobre su futuro este verano.

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A pesar de la incertidumbre que todavía rodea el futuro de Rashford y de la aparición de indicios de su reintegración en los planes de Michael Carrick para la nueva temporada, la dirección del Arsenal sigue de cerca la situación, a la espera de saber si el United está abierto a la idea de desprenderse de su jugador una vez más, aunque sea de forma temporal.

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En contraste, la operación de salida de Martinelli avanza hacia sus etapas finales y, según las mismas fuentes, el extremo brasileño ha cerrado su acuerdo personal con el Al Hilal, mientras ambos clubes ultiman los detalles del contrato, en una operación cuyo valor se espera que supere los 65 millones de euros, a la espera de fijar la fecha del reconocimiento médico durante los próximos días.

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