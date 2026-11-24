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El Bayern de Múnich ha recibido un duro golpe en un momento especialmente delicado, después de confirmarse que su estrella inglesa Harry Kane estará de baja varios meses por una grave lesión en el tobillo. Los planes del club bávaro han pasado rápidamente de mantener su estabilidad ofensiva a buscar un sustituto capaz de llenar el vacío que dejará uno de los jugadores más destacados del equipo.

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Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, la directiva del Bayern se ha movido pronto para estudiar las opciones disponibles en el mercado de delanteros. La lista corta incluye siete nombres, que combinan jóvenes talentos y futbolistas experimentados, entre ellos dos que juegan en la liga francesa, según ha revelado el portal «Foot Mercato».

Todo empezó durante el partido de Bundesliga entre el Bayern de Múnich y el Colonia, que terminó con empate 1-1, cuando Harry Kane sufrió un fuerte golpe en el tobillo izquierdo tras chocar con Joel Schmied. El delantero tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 20, ante la preocupación del cuerpo técnico que dirige Vincent Kompany.

Los primeros indicios no fueron nada tranquilizadores. Las pruebas médicas confirmaron la gravedad de la lesión: el atacante inglés sufre una rotura del ligamento tibioperoneo del tobillo izquierdo, lo que le obligará a estar varios meses fuera de los terrenos de juego.

El Bayern de Múnich detalló la lesión en un comunicado oficial: «Harry Kane sufrió una rotura del ligamento tibioperoneo del tobillo izquierdo durante el partido del Bayern de Múnich ante el Colonia en la Bundesliga. La exploración realizada por los servicios médicos del club confirmó la lesión, por lo que el jugador, de 33 años, estará varios meses de baja».

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La baja de Kane supone un duro revés para las aspiraciones del conjunto bávaro, sobre todo porque Kompany perderá a su delantero titular en un momento decisivo de la temporada, con la lucha por los títulos nacionales todavía abierta y el club persiguiendo sus ambiciones en las competiciones europeas.

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Siete nombres para suplir la ausencia de la estrella inglesa

Según «Foot Mercato», la directiva del Bayern de Múnich ha empezado a estudiar varias opciones ofensivas con vistas a moverse el próximo enero. Encabeza la lista Nicolò Tresoldi, delantero del Club Brujas belga y uno de los jóvenes talentos más codiciados de Europa.

Tresoldi tiene 22 años y posee la nacionalidad deportiva alemana en las categorías inferiores de la selección, lo que lo convierte en una opción atractiva para el club bávaro. Sin embargo, no será un fichaje sencillo, ya que otros clubes, con el Milan a la cabeza, están interesados en sus servicios, y además Italia quiere atraerlo.

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Según las informaciones, el Club Brujas ha fijado en 60 millones de euros el precio de su delantero, una cantidad que podría suponer un obstáculo para cerrar la operación en el mercado de invierno.

La lista incluye también a Ricardo Pepi, delantero del PSV Eindhoven neerlandés y exjugador del Augsburgo, y a Igor Thiago, atacante del Brentford inglés, en un momento en el que el Bayern busca opciones capaces de aportar el plus ofensivo que necesita.

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Entre los nombres que despiertan interés figura Younes Ebnoutalib, delantero del Eintracht Fráncfort de 23 años, que se ha hecho un hueco con fuerza esta temporada tras marcar 8 goles en 12 partidos.

Según el diario «Bild», el jugador cuenta con el aprecio de Jürgen Klopp, y en el club incluso lo comparan con una versión joven del delantero polaco Robert Lewandowski, en alusión al potencial que atesora.

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También aparece entre los nombres barajados Paris Brunner, delantero del Mónaco y exjugador del Borussia Dortmund, que podría ser una apuesta de futuro gracias a su juventud y a su prometedor potencial.

En ese mismo club francés, el Bayern sigue de cerca la situación de Folarin Balogun, mientras que «Sky Sport Alemania» ha apuntado al nombre de Eric Maxim Choupo-Moting como posible opción para regresar al conjunto bávaro, sobre todo porque quedará libre en los próximos meses.

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Pese a la cantidad de nombres sobre la mesa, el Bayern de Múnich aún no ha tomado una decisión definitiva sobre sus movimientos invernales. Aun así, la lesión de Kane ha puesto a la directiva ante una difícil prueba: encontrar un delantero capaz de suplir la ausencia de su gran estrella sin comprometer las aspiraciones del equipo en lo que queda de temporada.