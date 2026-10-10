El Al-Hilal saudí perdió a una nueva estrella, después de su capitán Salem Al-Dawsari, pocas horas antes de disputar el esperado Clásico ante su rival tradicional, el Al-Ittihad.

El Al-Hilal recibe a su rival, el Al-Ittihad, este sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Horas antes del partido, el diario saudí "Arriyadiyah" confirmó la ausencia del centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić de las filas del Al-Hilal en el Clásico debido a una lesión.

El diario precisó que Savić no logró superar las pruebas médicas a las que se sometió durante el último entrenamiento, ayer viernes, debido a un golpe en el músculo de la pierna sufrido durante su participación con la selección de Serbia.

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El cuerpo médico del Al-Hilal prefirió apartar al centrocampista serbio del partido, con el fin de darle descanso, por temor a que sufriera una nueva lesión en caso de alinearlo ante el Al-Ittihad.

De este modo, Savić será el segundo ausente del Al-Hilal en el Clásico ante el Al-Ittihad, tras Salem Al-Dawsari, que faltó a los entrenamientos del equipo ayer viernes debido a dolores en la articulación del pie.

El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, trabajará en definir las posibles alternativas para suplir la ausencia de ambos en el Clásico, y decidirá la lista final justo antes del partido.

El Al-Hilal afronta el Clásico ante el Al-Ittihad buscando una victoria con la que recuperar el liderato de la tabla de clasificación de la liga saudí, ya que ocupa el tercer puesto con 18 puntos, a solo un punto del Al-Qadsiah y el Al-Nassr, que disputaron un partido más.