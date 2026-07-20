Tras el gol decisivo... Tres terremotos sacuden España

El gol de Ferran Torres en la final del Mundial 2026 contra Argentina dio a España su segundo título y desató la euforia.

En la final del estadio MetLife, cuando el partido se encaminaba hacia los penaltis, Ferran Torres, estrella del Barcelona, marcó el único gol en el 106 tras un asedio español.

Según el sismólogo Jordi Díaz Cosi, citado por «Foot Mercato», el gol y el pitido final generaron ondas sísmicas en varias ciudades.

Los sismómetros de todo el país captaron las vibraciones de las celebraciones.

Los sismógrafos marcaron tres picos: tras el gol de Torres (m. 106), tras anular el VAR un segundo tanto (m. 112) y al pitido final.

La última fue la más intensa. Los científicos lo atribuyen a los «terremotos inducidos» provocados cuando miles de aficionados saltan y celebran a la vez.



