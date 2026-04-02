Tras el fracaso en África... Se decide el futuro de Ben Sharki en el Al Ahly

Aumentan los rumores sobre el futuro del jugador marroquí Ashraf Ben Sharqi en su club, el Al Ahly egipcio, especialmente tras la eliminación de la Liga de Campeones de África.

Ben Sharqi, de 31 años, se incorporó al Al Ahly en enero de 2025 y su contrato se extiende hasta el verano de 2027.

El Al Ahly se prepara para realizar una serie de cambios importantes en su plantilla tras el fracaso africano por segunda temporada consecutiva.

En este sentido, el Al Ahly no se opone a la marcha de su jugador Ben Sharqi, siempre y cuando lleguen ofertas económicamente aceptables.

Una fuente interna del Al Ahly declaró al diario Al-Youm Al-Sabea: «La dirección del equipo acoge con agrado la salida de Ashraf Ben Sharqi en el próximo mercado de fichajes de verano, tras el descenso de su rendimiento».

Y añadió: «El sueldo de Ben Sharki es elevado y supone una carga para las arcas del Al Ahly, además de que el jugador está siempre enfadado por quedarse en el banquillo».

Y continuó: «Ben Sharki es el principal candidato a abandonar el Al Ahly en el verano de 2026, pero siempre y cuando lleguen ofertas muy atractivas desde el punto de vista económico».

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