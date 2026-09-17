Las repercusiones de la crisis de Julián Álvarez durante el mercado de fichajes de verano no se limitaron a su futuro con el Atlético de Madrid ni a su relación con el técnico Diego Simeone, después de que los últimos meses vivieran una amplia polémica en torno al deseo del delantero argentino de abandonar el club rumbo al Barcelona, antes de que finalmente continuara con la camiseta de los rojiblancos.

Según lo informado por la emisora "Onda Cero", y recogido por el diario "Mundo Deportivo", Álvarez está considerando separarse de su agente Fernando Hidalgo, quien se encarga de gestionar su carrera desde hace años, y ello tras los acontecimientos que vivió el asunto de su futuro durante el pasado verano, con contactos ya existentes con la agencia "The Elegant Game", perteneciente a la exestrella argentina Javier Pastore.

La agencia de Pastore representa a varios jugadores, entre ellos Enzo Fernández, amigo de Julián Álvarez, que recientemente pasó del Chelsea al Manchester City, lo que hace que su nombre esté muy presente en los cálculos del delantero del Atlético de Madrid durante el periodo actual, aunque hasta ahora no existe ningún paso oficial que confirme el fin de la relación entre Álvarez e Hidalgo.

Pese a que aún no se ha tomado ninguna decisión, el diario "Mundo Deportivo" supo que hay personas en el círculo de Julián Álvarez que plantean esta posibilidad al internacional argentino desde hace tiempo, porque consideran que no ha gestionado los asuntos de su agente de la mejor manera.

Por otra parte, el Atlético de Madrid no dudó en señalar con el dedo a Hidalgo como el principal responsable de todo lo que le sucedió a Julián durante este periodo. El director ejecutivo del club, Miguel Ángel Gil Marín, lo dejó claro al afirmar: "Julián está muy enfermo. Hay quienes intentan engañarlo y confundirlo", apuntando de forma directa a su agente, así como al Barcelona.

Y dado que Álvarez seguirá en el Atlético, la separación de Hidalgo se interpretaría como un gesto de buena voluntad de Julián para intentar suavizar las cosas tanto con el club madrileño como con la afición, que no han recibido ningún gesto por parte del argentino tras todo lo ocurrido en verano.

Estos acontecimientos llegan tras un verano muy tenso para Julián Álvarez, después de que su nombre se vinculara con fuerza a un traspaso al Barcelona, ante el deseo del club catalán de contratarlo, mientras que el Atlético de Madrid se aferró a la continuidad de su delantero argentino y rechazó la idea de su marcha.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora.