Tras el fracaso del fichaje de Rodri: el "soldado" secreto de Mourinho aparece en el Bernabéu

Puede que decida un título amistoso, pero no puede ocultar unos defectos tácticos que perseguirán al equipo durante toda la temporada. Esa es la conclusión a la que llegaron los analistas tras la difícil victoria del Real Madrid en la Copa Teresa Herrera.

Según revelaron los periodistas Antonio Romero y Tomás Roncero en su programa en SER Deportivos, la victoria que logró el equipo con su once titular completo bajo la dirección de José Mourinho en su segunda etapa ante el Deportivo de La Coruña en Riazor no consiguió ocultar el principal punto débil que se ha hecho cada vez más evidente durante la pretemporada.

Romero explicó que analizar los partidos de pretemporada es algo complejo, y que el Real Madrid solo llegó al 20 o 30 % de sus posibilidades, pero recalcó: "El Real Madrid sigue notando que le falta un organizador de juego en el centro del campo; tienen un equipo defensivo estupendo y una potencia ofensiva casi imbatible, pero hay margen de mejora en el medio del campo".

Por su parte, Roncero advirtió del peligro de relajarse tras el fracaso en el fichaje de Rodri Hernández, y dijo: "Si querías fichar a Rodri y no lo hiciste, eso significa que tienes que tapar ese vacío. Si al final no lo fichas, notarás esa carencia durante toda la temporada", señalando que el club ya no puede excusarse en que el asunto no es importante.

Ante esta carencia, Romero planteó una solución que describió como "el método Mourinho", afirmando: "Si hay un entrenador en el mundo capaz de saltarse el centro del campo para construir un equipo ganador, ese es probablemente Mourinho. Pero no hace falta buscar mucho para ver que el equipo más exitoso del Real Madrid en la historia contaba con Casemiro, Kroos y Modric".

Romero reveló el nombre del candidato a asumir ese papel de sacrificio, añadiendo: "Por lo que he visto en La Coruña, por lo que le he visto en el City y por su experiencia, creo que Bernardo Silva aceptaría ese sacrificio".

Y agregó: "Puede ser un soldado para Mourinho, y si le pide jugar junto a Tchouaméni y ofrecer algo de apoyo, me recuerda un poco a Modric", descartando al mismo tiempo opciones como Camavinga, Arda Güler, Bellingham y Valverde.

Romero se refirió a las nuevas incorporaciones, pidiendo a la afición del Real Madrid paciencia con Yan Diomandé, que aún no ha cumplido los veinte años, y subrayando que el Real Madrid es una tarea enorme que difiere de jugar cinco buenos minutos con el Leganés.

Cerró su intervención elogiando al lateral Cucurella, diciendo: "Diomandé atrae mucha atención, pero el jugador al que todos ansían ver correr por la banda en el Bernabéu es Cucurella. Es de ese tipo de futbolistas a los que tienes que querer. Desde Marcelo y Roberto Carlos, tenemos la sensación en el Bernabéu de que podremos disfrutar de un lateral izquierdo vertical".