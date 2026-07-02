«Tras el fracaso de su regreso al FC Utrecht, Sébastien Haller se enfrenta a un reto completamente diferente»

Sébastien Haller, de 32 años, fichará por el Sanfrecce Hiroshima, según anunció este jueves en X el periodista Rudy Galetti. El delantero, ahora agente libre tras dejar el FC Utrecht, buscará relanzar su carrera en Japón.

En enero de 2025 regresó al Utrecht, pero su segunda etapa no fue exitosa.

No se hizo con un puesto fijo y por eso no fue convocado al Mundial con Costa de Marfil.

En 51 partidos oficiales marcó siete goles y dio cinco asistencias. Ahora deja el Utrecht para dar el salto a la máxima categoría del fútbol japonés.

Firmará por un año, con opción a otro.

Será su primera experiencia fuera de Europa, donde ha jugado en Francia, Países Bajos, Alemania, Inglaterra y España.

Se desconoce su salario, pero se espera que, al llegar como agente libre, perciba una prima de fichaje.