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Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

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Tras el fracaso de la bomba Vinicius, ¿qué dijo Arteta sobre los fichajes del Arsenal?

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El entrenador español sigue la filosofía del Arsenal

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que no promete a la afición de su club ningún otro fichaje este verano, y considera que hay muy pocos jugadores capaces de mejorar su plantilla.

El Arsenal empató 1-1 ante el Como en un partido amistoso disputado en el Emirates Stadium la tarde de ayer miércoles, pero venció al equipo de Cesc Fàbregas en la tanda de penaltis.

Bruno Guimarães debutó con la camiseta del Arsenal tras su traspaso por 75 millones de libras esterlinas procedente del Newcastle United, mientras que Christos Tzolis, incorporado en verano por 34 millones de libras esterlinas, dispuso de más minutos de juego en la pretemporada.

El Arsenal sigue buscando un recambio defensivo tras la lesión de espalda de William Saliba, mientras que los campeones de la Premier League aspiran a reforzar las opciones ofensivas de Arteta después de no lograr el fichaje de Vinicius Junior, quien renovó su contrato con el Real Madrid a principios de este mes.

Pero Arteta, en sus declaraciones tras el amistoso entre el Arsenal y el Como, advirtió de que las últimas fases del mercado de fichajes estival serán un momento difícil para cerrar más operaciones.

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Arteta declaró, según recogió el diario inglés Metro: «Hay más cosas que queremos hacer, porque cada vez que tenemos la oportunidad de mejorar al equipo y añadirle más calidad y profundidad, necesitamos hacerlo».

Y añadió: «Pero nos esforzamos al máximo por conseguirlo. En el mercado, la cosa no depende solo de ti, y somos muy claros al respecto».

Y prosiguió: «Pero el enfoque del club, su voluntad y su deseo, eso es algo indiscutible, y queremos intentar hacerlo».

Y continuó: «Pero no podemos prometer que lo vayamos a hacer, porque, una vez más, la cosa no depende solo de nosotros».

Y siguió: «Para lograr una mejora en los márgenes, hay muy pocos jugadores disponibles en el mercado capaces de hacerlo y de aportárselo al club. Pero nos esforzamos al máximo por mejorar eso y lo intentaremos».

Arteta también se negó a comentar las especulaciones sobre el futuro de su jugador Myles Lewis-Skelly después de que su nombre fuera vinculado con el Chelsea y el Manchester United esta semana.

Arteta declaró: «No voy a hablar de ninguna especulación. Si hay especulaciones sobre nuestros jugadores, es una buena señal. Significa que estamos atrayendo la atención y que están haciendo un buen trabajo».

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