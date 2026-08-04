El tunecino Seifeddine Jaziri, exdelantero del Zamalek, se encuentra cerca de definir su nuevo equipo, pocas horas después de poner fin a su etapa con el club egipcio.

El Zamalek había anunciado ayer lunes la rescisión de su contrato con el delantero tunecino de común acuerdo, tras completar todos los arreglos relativos al contrato, que finalizaba al término de la próxima temporada.

Los canales de "Abu Dhabi Sports" señalaron, en un tuit a través de su cuenta oficial en la plataforma "X", este martes, que el club Hatta, recién ascendido a la Liga de Profesionales, está cerca de fichar a Jaziri.

El canal precisó que el club emiratí estuvo cerca de contratar al camerunés Anatole Abang, delantero del Al-Ittihad libio, pero desistió de ello y decidió avanzar en la incorporación del delantero tunecino.

El Hatta se sumará a una larga lista de clubes en los que ha jugado el futbolista de 33 años a lo largo de los últimos años, como el Africain y el Union Ben Guerdane en Túnez, el Tanta y los Arab Contractors, además del Zamalek en Egipto.

La etapa más destacada de su carrera fue con el Zamalek, al que se incorporó en enero de 2021, con el que conquistó el título de la Liga de Egipto en 3 ocasiones y se convirtió en el máximo goleador histórico entre los jugadores extranjeros a lo largo de su dilatada historia.