Tras el final de su aventura italiana: una nueva estrella marroquí rumbo a la liga turca

El Eyüpspor turco cerró la contratación del jugador marroquí Abdelhamid Sabiri en el marco del actual periodo de fichajes veraniego, según anunció el club a través de sus cuentas oficiales.

Sabiri se incorporó al Eyüpspor sin coste económico, después de que su contrato con el Fiorentina italiano expirara el pasado 30 de junio, quedando como agente libre.

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El Eyüpspor no reveló los detalles del contrato del jugador, mientras que informes de prensa turcos señalaron que es por dos temporadas, además de la opción de prolongarlo por una tercera con el club, que recientemente también incorporó al internacional marroquí Jawad El Yamiq.

Sabiri espera recuperar su nivel con su nuevo equipo, tras vivir una temporada difícil durante su cesión al Al-Taawoun saudí, donde no dispuso de suficientes oportunidades para jugar y se limitó a disputar solo 40 minutos en las distintas competiciones, según el diario marroquí "El Botola".

Sabiri vivió a lo largo de su carrera varias experiencias, las más destacadas con el Fiorentina italiano, además de jugar en la liga saudí con las camisetas del Al-Taawoun y el Al-Fayha, así como una experiencia con el Ajman emiratí.







