Un informe periodístico señaló este domingo que el Paris Saint-Germain alcanzó un acuerdo por un nuevo fichaje, horas después de anunciar la incorporación de Lucas Digne.

El Paris Saint-Germain anunció este domingo, de forma oficial, la contratación del lateral izquierdo internacional francés Lucas Digne, de 33 años, procedente del Aston Villa, con un contrato que se extiende por 3 años, hasta el verano de 2029, en una operación valorada en cerca de 7 millones de euros. Así, el jugador regresa a la capital francesa 10 años después de haberla abandonado y se convierte en el tercer fichaje veraniego del campeón de Europa.

Según el diario "Mundo Deportivo", en el sistema futbolístico de Luis Enrique, la portería es sin duda el punto más débil del equipo tras la salida de Donnarumma.

Se contrató a Chevalier, pero el jugador francés no cumplió con las expectativas, y la situación terminó con Safonov como guardameta titular.

El club busca ahora un nuevo portero. Sin embargo, dado el rendimiento del guardameta ruso, consideran que es capaz de mantenerse en el once titular, y que cualquier portero nuevo no será necesariamente la primera opción.

En este contexto, Zion Suzuki, portero titular de Japón en el Mundial y que actualmente juega en el Parma, se considera la opción idónea.

Tiene 23 años, y el club parisino ya ha alcanzado un acuerdo para incorporarlo por 35 millones de euros, según el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano.

Si las cosas transcurren según lo previsto, se espera que la operación se cierre pronto, pero la pregunta sigue en el aire: ¿será el portero titular, o el jugador japonés deberá adquirir primero experiencia con un equipo que compita en las competiciones europeas?