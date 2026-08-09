El Arsenal se muestra abierto a vender a su jugador brasileño Gabriel Martinelli, tras completar el fichaje de su compatriota Bruno Guimaraes procedente del Newcastle por 75 millones de libras esterlinas.

El jugador brasileño refuerza el centro del campo del Arsenal, que ya cuenta con futbolistas como Declan Rice, Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze y Myles Lewis-Skelly.

El Arsenal también reforzó las opciones del técnico Mikel Arteta en la banda, tras fichar a Christos Tzolis en una operación valorada en 34 millones de libras esterlinas procedente del Club Brujas.

Arteta también dio el visto bueno al traspaso del internacional griego después de permitir la salida de Leandro Trossard en una operación valorada en 15 millones de libras esterlinas rumbo al Beşiktaş.

Pero Trossard no es el único extremo del Arsenal vinculado a una salida del Emirates Stadium, ya que Martinelli también es un posible candidato a marcharse, según el diario inglés "Metro".

El jugador brasileño es considerado uno de los pilares fundamentales del Arsenal, ya que ha disputado 278 partidos con el conjunto londinense en todas las competiciones.

Sin embargo, Martinelli tuvo dificultades para dejar huella la temporada pasada, ya que marcó un solo gol en 30 partidos de la Premier League, y se espera que quede por detrás del nuevo jugador Tzolis en las preferencias de Arteta.

El diario señaló que el Arsenal recibió una tentadora oferta del Galatasaray para hacerse con los servicios de Martinelli.



