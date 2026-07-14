Jamal Al-Salamy, exseleccionador de Jordania, rechazó al Zamalek tras dejar la selección por la temprana eliminación en el Mundial 2026.

Pese a haber clasificado a Jordania por primera vez a un Mundial, el equipo perdió sus tres partidos de la primera ronda ante Austria, Argelia y Argentina y quedó eliminado.

El príncipe Ali bin Al-Hussein, presidente de la Federación Jordana y vicepresidente de la FIFA, agradeció su labor y confirmó su salida.

Según el sitio marroquí «Le 360», el Zamalek negoció con él en los últimos días, pero el técnico rechazó el cargo.

Tras analizar la propuesta, el técnico marroquí optó por no asumir el reto en la liga egipcia por el momento.

El Zamalek busca un nuevo técnico para la próxima temporada tras la marcha de Moataz Jamal, campeón de la Liga Egipcia.

El Zamalek buscó imitar al Al-Ahly fichando a un técnico marroquí por primera vez, pero El-Salamy rechazó el cargo de momento.

El Al-Ahly había fichado a Al-Hussein Ammouta para dirigir al equipo rojo la próxima temporada, con el objetivo de recuperar los títulos tanto a nivel nacional como africano.