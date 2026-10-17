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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Tras el festival de errores: calificación de suspenso para el árbitro del duelo entre Barcelona y Real Betis

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
España

El árbitro De Burgos Bengoetxea dirigió el partido entre Barcelona y Real Betis, que terminó con victoria del equipo catalán por 5-2 en la novena jornada de LaLiga.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó al árbitro De Burgos Bengoetxea una calificación de 3 sobre 10 puntos.

Archivo VAR explicó que la actuación de Bengoetxea estuvo por debajo del nivel exigido en un encuentro que registró un gran número de jugadas polémicas.

Bengoetxea se vio ante un partido que empezó a escapársele de las manos durante los últimos minutos de la primera parte. Tuvo que recurrir en una ocasión a la tecnología del videoarbitraje para revisar una mano que ocurrió justo delante de sus ojos y, después, se enfrentó a otras 3 jugadas destacadas, en medio de numerosas decisiones marcadas por infracciones y errores arbitrales.

El partido registró hasta 4 jugadas arbitrales polémicas. En primer lugar, la ya mencionada, cuando Cucho tocó el balón con la mano de forma intencionada al inicio de la fase de construcción de la jugada que acabó en el gol de Lo Celso.

Era una mano clara que exigía señalar la infracción, sin que se produjera ningún cambio en la fase de construcción de la jugada.

Después, el árbitro concedió el tercer gol del Barcelona, pese a existir una acción cercana al juego peligroso en un choque entre Fermín López y Marc Bernal.

Archivo VAR añadió: "Es cierto que la jugada genera cierta confusión y resulta difícil de resolver de forma categórica, pero está más cerca de ser un juego peligroso; por tanto, el error aquí se atribuye al árbitro de campo, y no a la tecnología del videoarbitraje en la misma medida".

En cambio, el árbitro tomó la decisión correcta al expulsar a Bernal, jugador del Real Betis, por su agresión a Lamine Yamal, aunque el mérito de esa decisión debe atribuirse al árbitro asistente.

También acertó el árbitro al limitarse a mostrar la tarjeta amarilla a Llorente tras su entrada violenta sobre Jesús, ya que la acción no merece una tarjeta roja directa, dado que el talón de su pie permaneció apoyado sobre el césped, en aplicación de las directrices de la FIFA.

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