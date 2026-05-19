Tras el éxito de Ilai Grootfaam y Jivayno Zinhagel, el Feyenoord ve ahora cómo un talento se marcha al Ajax

Ephendrich Rijsenburg, delantero de 15 años, ficha por el Ajax procedente del Feyenoord y jugará la próxima temporada en el complejo De Toekomst, según Ajax Showtime.

El internacional sub-15 de Países Bajos se unirá al filial sub-16. Ya compartió cancha con varios de sus futuros compañeros en la KNVB.

Es el segundo fichaje para ese equipo tras Quincy Nelisse, hijo del exdelantero Robin, quien milita en el Sparta.

Según el medio de Ámsterdam, Rijsenburg ha comunicado recientemente su decisión al Feyenoord. Es un delantero con olfato de gol, aunque también puede actuar como extremo.

Además, Ajax busca talento en el extranjero: podrían llegar Emmanuel Fejokwu (West Ham United) y Martim Ribeiro (Sporting de Portugal).

El club confía en que la incorporación de Rijsenburg sea un éxito, tras debutar esta temporada dos canteranos del Ajax con el Feyenoord.

Robin van Persie alineó a los jóvenes de dieciséis años Ilai Grootfaam y Jivayno Zinhagel en la VriendenLoterij Eredivisie.