Tras el estrepitoso fracaso europeo, el Trabzonspor sorprende a su entrenador

El club turco Trabzonspor, en cuyas filas juega la estrella egipcia Mohamed Salah, fracasó en su intento de clasificarse para la Europa League de esta temporada, tras su abultada caída por cuatro goles a cero ante el Ferencváros húngaro en el partido de vuelta de la eliminatoria clasificatoria para la fase de liga, la tarde de ayer jueves, después de haber perdido en la ida en su propio campo por un gol a cero.

Tras esa gran derrota, el entrenador Fatih Tekke presentó su dimisión en directo, poniendo fin a su etapa con el equipo, que se extendía desde el mes de marzo de 2025, y durante la cual conquistó con el conjunto el título de la Copa de Turquía la temporada pasada.

A pesar de la abultada caída y de tener que conformarse con participar en la Conference League, el club turco emitió hoy viernes un comunicado oficial en el que confirmó que la junta directiva había rechazado la solicitud de dimisión presentada por Tekke, renovando su confianza en él y en su dirección del equipo desde el banquillo durante el esperado partido de la Superliga el próximo lunes ante el Amedspor.

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El Trabzonspor atribuyó la decisión a la «intensa presión emocional» que siguió a la dura derrota en Budapest, en la que el equipo turco terminó el partido con solo nueve jugadores tras las expulsiones de Ruslan Malinovskyi y Sidney Lopes Cabral.

Tekke declaró tras la derrota, en unas declaraciones recogidas por el diario turco «Fanatik»: «La mala suerte y el clima excepcional son cosas que se pueden aceptar, pero no puedo aceptar este rendimiento. No puedo dormir con este sentimiento, y ruego a todos que me perdonen, dimos lo máximo de nosotros».

Estos acontecimientos se producen después de que el club fichara a Salah con un contrato que se extiende por dos años tras su salida del Liverpool; y el mercado veraniego del Trabzonspor vivió una intensa actividad con la incorporación del internacional ucraniano Malinovskyi procedente del Génova y de Cabral procedente del Benfica, junto al brasileño Fabinho, exjugador del Liverpool, en un fichaje libre tras su salida del Ittihad saudí.

Cabe recordar que el Trabzonspor terminó la temporada pasada en el tercer puesto de la liga turca, a 8 puntos del campeón Galatasaray, lo que le permitió disputar la fase clasificatoria de la Europa League antes de coronarse con la Copa de Turquía, y el club cuenta en su palmarés con 7 títulos de la liga local, el último de ellos en la temporada 2021-2022.