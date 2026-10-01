Porque, según informa el portal portugués B24, Rafael Leao, del Galatasaray Estambul, llevará el icónico número siete de Ronaldo en los dos próximos partidos internacionales contra Dinamarca (1 de octubre) y Noruega (4 de octubre).

Ronaldo no había jugado ni un solo minuto en la victoria por 2-1 de la Selecao ante Noruega el lunes y tuvo que seguir el partido desde el banquillo, muy a su pesar. Mientras sus compañeros celebraban después el triunfo con los aficionados, Ronaldo desapareció rumbo a los vestuarios. Al día siguiente faltó al entrenamiento del equipo y posteriormente abandonó voluntariamente la concentración. Ahora podría enfrentarse a una dura sanción por ello.

Poco después, el propio Ronaldo confirmó su salida en Instagram. "Tras la rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la federación portuguesa, he decidido abandonar la concentración", escribió la superestrella de Al-Nassr. No quiso pronunciarse sobre sus motivos exactos hasta el "momento adecuado". Al mismo tiempo, deseó suerte a Portugal y a sus compañeros.

¿Qué dice el entrenador Jorge Jesus sobre la marcha de Ronaldo?

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, había dejado claro previamente que solo utilizaría al ya veterano máximo goleador histórico, de 41 años, si realmente lo necesitaba. Y eso fue exactamente lo que hizo el pasado domingo.

Jesus mostró, aun así, comprensión por la decepción de Ronaldo: "Si calientas durante 20 o 30 minutos y luego no juegas, nadie está contento". Sin embargo, la decisión fue suya. "He decidido que no juegue", explicó el entrenador, subrayando al mismo tiempo: "No hay motivo para montar un gran asunto por esto."

A pesar del revuelo en torno a Ronaldo, Portugal marcha bien en lo deportivo: el campeón de Europa de 2016 lidera actualmente el grupo por delante de Noruega y Dinamarca, mientras que Gales cierra la clasificación sin puntos tras dos partidos.