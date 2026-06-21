Tras el escándalo histórico, la Federación Tunecina se reúne de urgencia

La Federación Tunecina de Fútbol se reunirá de emergencia este domingo en la residencia de las «Águilas de Cartago» en México para evaluar la temprana eliminación del Mundial 2026 tras perder 5-1 con Suecia y 0-4 con Japón.

La emisora tunecina «Mosaïque» informa de que la reunión se celebra en un contexto de presiones sin precedentes por parte de la afición, que exige la dimisión de la actual federación, presidida por Moez Nasser, y le atribuye la responsabilidad de la serie de fracasos consecutivos que han afectado al fútbol tunecino.

Túnez perdió 5-1 ante Suecia en la primera jornada y 4-0 frente a Japón en la segunda, quedando eliminado sin sumar punto alguno.

Aunque no se conocen las decisiones, se esperan medidas contundentes para calmar la indignación de la afición, que pide renovar la federación y poner en marcha una reforma integral del fútbol tunecino.

Al-Nasser, elegido en enero de 2025, ha dirigido tres fracasos seguidos: la pronta eliminación de la Copa Árabe 2025, la caída en octavos de la Copa Africana 2025 y la humillante salida del Mundial 2026 tras solo dos jornadas, la peor actuación de Túnez en la historia.