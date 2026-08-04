Mijailo Mudryk busca recuperar su nivel con el Chelsea tras su regreso a los terrenos de juego después de que se redujera su sanción, que era de 4 años por dopaje.

Mudryk se encuentra actualmente en Hong Kong con el Chelsea en su concentración de pretemporada de cara a la nueva campaña, aunque el internacional ucraniano (28 partidos internacionales) podría plantearse una salida a otro club durante una temporada.

El portal «Foot Mercato» informó de que el Estrasburgo —un club perteneciente al mismo grupo propietario del Chelsea— ha mostrado interés en fichar al exjugador del Shakhtar Donetsk en calidad de cedido por una temporada.

Cuando se le preguntó al entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, por el futuro de su jugador de 25 años, abordó primero la reintegración del extremo en el equipo.

Explicó en rueda de prensa: «Todo ha ocurrido muy rápido, así que lo más importante para nosotros es centrarnos en él, asegurarnos de que se sienta de nuevo integrado en la dinámica del grupo y que forme parte indispensable del equipo».

Después dejó en el aire su futuro en Stamford Bridge, añadiendo: «Necesitamos evaluar la situación, pero hay una cosa segura: es un caso especial y tenemos que entenderlo».

Cabe recordar que el contrato de Mudryk con el Chelsea finaliza en 2031, y estuvo ausente cerca de 20 meses a causa de la sanción.