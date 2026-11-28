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El colegiado Soto Grado dirigió el partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés, que terminó con derrota del conjunto merengue por 1-2 en la 14.ª jornada de LaLiga, el sábado por la noche.

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El portal «Archivo VAR», especializado en las acciones arbitrales polémicas, otorgó al colegiado Soto Grado una nota de 3,5 sobre 10.

Archivo VAR explicó que Soto Grado no atraviesa su mejor momento y que, con el paso de las jornadas, tampoco parece que vaya a mejorar.

El árbitro riojano firmó una actuación muy pobre al frente del partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés, con decisiones muy irregulares y numerosos errores de apreciación.

Además, sigue dando la impresión de dirigir los partidos molesto y se muestra cada vez más irascible. Todo apunta a que ello guarda relación con que esta sea su última temporada en Primera División y con que no tenga que preocuparse demasiado por su imagen ante los distintos comités. Hoy fue uno de esos días en los que se mostró así.

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El colegiado también señaló un penalti a favor de Jude Bellingham tras un contacto con Valentini, pese a que la infracción ni siquiera existió.

El futbolista inglés tocó primero el balón y, cuando su rival se le acercó, se dejó caer para engañar al árbitro. Tras revisar la jugada en el monitor del VAR, el colegiado decidió anular la pena máxima y mostró la segunda tarjeta amarilla al jugador inglés, que se marchó expulsado.