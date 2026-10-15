Tras el enfado de Mourinho: ¿por qué se anunció la sanción a Vinicius antes del inicio del partido de la Roma?

Un informe de prensa reveló este jueves el motivo por el que el Comité de Disciplina anunció ayer miércoles la sanción impuesta a Vinicius, tras su expulsión en el partido contra el Villarreal, disputado el pasado sábado en LaLiga.

Tanto José Mourinho, entrenador del Real Madrid, como Vinicius mostraron su malestar por el momento elegido para anunciar la suspensión de cuatro partidos al jugador brasileño, ya que se produjo poco antes de que el equipo disputara un partido importante de la Liga de Campeones ante la Roma, en el estadio Olímpico de la capital italiana.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que el secreto está en el festivo del pasado lunes.

Y explicó: "Lo habitual es que las sanciones se anuncien el miércoles por la mañana, inmediatamente después de la reunión de los tres miembros del Comité de Disciplina, una vez finalizado el plazo de la tarde del martes. Sin embargo, en este caso el anuncio se retrasó unas horas por el Día de la Hispanidad".

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Y añadió: "Y de acuerdo con el artículo 24 del código disciplinario, relativo al trámite de audiencia, que establece lo siguiente: este derecho podrá ejercerse dentro de un plazo que finaliza a las dos de la tarde del segundo día hábil siguiente al partido en cuestión, debiendo recibir la secretaría del órgano disciplinario las alegaciones o reclamaciones presentadas en ese momento; y en el caso de partidos que se celebren en un día que no sea fin de semana, el plazo mencionado se reduce en veinticuatro horas, es decir, hasta las dos de la tarde del día hábil siguiente".

Festivo oficial en España por el Día de la Hispanidad

Y dado que el pasado lunes fue festivo oficial con motivo del Día de la Hispanidad, el plazo se amplió hasta ayer miércoles, al considerarse el segundo día hábil.

Cabe señalar que el domingo no se considera día hábil en España.

Así, todos los afectados, empezando por el Real Madrid y el jugador brasileño, tenían hasta las 14:00 de la tarde de ayer miércoles para presentar sus argumentos.

Los tres miembros del órgano disciplinario se reunieron ayer, en cuanto venció el plazo, para estudiar las alegaciones. Y comunicaron de inmediato sus conclusiones.

Y lo hicieron de esta manera porque, si no lo hubieran comunicado ayer miércoles, los clubes no habrían tenido tiempo suficiente para recurrir y obtener una resolución antes del comienzo de la siguiente jornada, de modo que los equipos pudieran contar con sus jugadores sancionados.

Todos los clubes de fútbol españoles tienen de plazo hasta las tres de la tarde de hoy jueves para presentar sus recursos ante el Comité de Apelación.

Y solo después se anunciarán los resultados, como máximo a las doce del mediodía de mañana viernes. Y si el Comité de Disciplina no hubiera anunciado ayer su decisión, el Real Madrid no habría tenido tiempo alguno para responder a la sanción.

Un segundo plazo para recurrir

Y dado que existe un segundo plazo para recurrir ante el órgano de apelación, que se extiende desde las dos de la tarde hasta las siete de la tarde de hoy jueves. En ese caso, la decisión debería comunicarse como máximo a las dos de la tarde de mañana viernes. Y también aquí, la posibilidad del Real Madrid de redactar su recurso sería muy limitada si hubieran esperado hasta hoy para que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol anunciara las sanciones.

Y cualquier recurso presentado después de las ocho de la tarde de este jueves implica que no habrá resolución del Comité de Apelación sobre el jugador brasileño en esta jornada de LaLiga.

Además, el anuncio de la decisión anoche no solo concede a los equipos un plazo para recurrir, sino que también les otorga el derecho a recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte, dependiente del Consejo Superior de Deportes.

Y para que los clubes soliciten esta medida cautelar, empezando por el Real Madrid en lo relativo a Vinicius, deben presentar su solicitud antes de las doce del mediodía del viernes. Pasado ese momento, no se adopta ninguna decisión sobre el partido del día siguiente. Estos plazos legales explican el motivo por el que la sanción se anunció ayer.