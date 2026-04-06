Tras el emocionante cambio... El Al-Ittihad de Yeda recibe un informe médico sobre la lesión de Al-Nusairi

En un giro que ha suscitado satisfacción en las filas del club Al-Ittihad, han comenzado a aparecer señales positivas en torno al astro marroquí Youssef En-Nesyri, en medio de una gran expectación por parte de la afición ante lo que depararán los próximos días.

Las pruebas médicas realizadas al delantero marroquí Youssef En-Nesyri han confirmado que no sufre ninguna lesión grave, según el diario saudí «Al-Riyadiah».

El diario ha aclarado que Al-Nusairi, que fue sustituido en el minuto 90 durante el partido de su equipo contra Al-Hazm el pasado viernes (que terminó con la victoria del Al-Ittihad por 1-0 en la jornada 27 de la Liga Roshen de Arabia Saudí), solo sufre una leve fatiga muscular.

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Al-Nusairi (28 años) ha disputado 10 partidos con el Al-Ittihad desde su incorporación en el mercado de invierno procedente del Fenerbahçe turco, en los que ha marcado 4 goles y ha dado una asistencia.

Por otra parte, el entrenador portugués Sérgio Conceição abordará hoy lunes el partido de su equipo contra el Neom, previsto para el próximo miércoles en la 29.ª jornada de la liga, durante el entrenamiento principal en el que participarán los titulares, después de que el equipo se limitara el domingo por la tarde a realizar un entrenamiento de recuperación ligero.

El Al-Ittihad también se prepara para un importante partido contra el Al-Wahda emiratí el 14 de abril en la Liga de Campeones de Asia, en su estadio de Yeda.

El Al-Ittihad de Yeda ocupa actualmente el sexto puesto en la clasificación de la Liga Roshen de Arabia Saudí, con 45 puntos.